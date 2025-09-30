На парламентські вибори у Сирії зареєструвались понад півтори тисячі кандидатів

У Сирії закінчилась реєстрація кандидатів на парламентські вибори.

Про це повідомляє агенція SANA.

“Вищий комітет з виборів до Народних зборів оголосив у понеділок про завершення подання заявок на парламентські вибори, заявки подали 1578 кандидатів по всій країні”, - йдеться у повідомленні.

Загалом у Сирії подавались заявки на парламентські місця у 50 виборчих округах.

Серед кандидатів 221 жінка, що становить 14% від загальної кількості.

Вибори заплановані на неділю, 5 жовтня. Голосування почнеться о 9:00 та триватиме до закриття виборчих дільниць, підрахунок голосів розпочнеться того ж дня о 16:00.