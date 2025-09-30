“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ГоловнаСвіт

На парламентські вибори у Сирії зареєструвались понад півтори тисячі кандидатів

Серед кандидатів 221 жінка.

На парламентські вибори у Сирії зареєструвались понад півтори тисячі кандидатів
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Сирії закінчилась реєстрація кандидатів на парламентські вибори.

Про це повідомляє агенція SANA.

“Вищий комітет з виборів до Народних зборів оголосив у понеділок про завершення подання заявок на парламентські вибори, заявки подали 1578 кандидатів по всій країні”, - йдеться у повідомленні.

Загалом у Сирії подавались заявки на парламентські місця у 50 виборчих округах.

Серед кандидатів 221 жінка, що становить 14% від загальної кількості.

Вибори заплановані на неділю, 5 жовтня. Голосування почнеться о 9:00 та триватиме до закриття виборчих дільниць, підрахунок голосів розпочнеться того ж дня о 16:00.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies