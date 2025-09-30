Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
FT: ЄС шукає спосіб просунути переговори про вступ України, оминаючи блокування Угорщини

Брюссель готує технічний запуск переговорних «кластерів» для України і Молдови.

FT: ЄС шукає спосіб просунути переговори про вступ України, оминаючи блокування Угорщини
Антоніу Кошта
Фото: EPA/UPG

ЄС планує розпочати технічну роботу над переговорами щодо вступу України та Молдови попри блокування Угорщини, пише Financial Times з посиланням на європейських чиновників.

Формально для відкриття переговорних кластерів потрібно одностайне рішення 27 країн-членів, але Будапешт виступає проти просування процесу. Тому Єврокомісія запропонувала запускати технічну роботу в окремих кластерах без офіційного рішення блоку про старт перемовин у цих сферах. Це дозволить Києву і Кишиневу рухатися вперед із реформами й адаптацією законодавства, щоб після зняття угорського вето переговори можна було пришвидшити.

«Ми дуже цінуємо пропозицію від інституцій ЄС і держав-членів щодо початку технічної роботи над кластерами», — сказав український віцепрем’єр з питань євроінтеграції Тарас Качка, наголосивши, що затримки можуть підірвати хід реформ.

Тему обговорять лідери ЄС на саміті в Копенгагені 1–2 жовтня.

Тим часом глава Європейської ради Антоніу Кошта розглядає інший варіант розв’язання проблеми – ідеться про зміну правил переговорного процесу, щоб більшість країн ЄС дозволили відкрити кластери. Однак, за словами офіційних осіб, для цієї зміни була потрібна при цьому буде малоймовірним. Крім того, вони зазначили, що закриття переговорних кластерів все одно вимагатиме одноголосного рішення.

  • Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Україна наближається до завершення найшвидшого процесу скринінгу законодавства в історії розширення ЄС.
