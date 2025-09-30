Єврокомісарка Кос про вступ України до ЄС: це найшвидший процес скринінгу в історії розширення блоку

Україна наближається до завершення найшвидшого процесу скринінгу законодавства в історії розширення ЄС.

На цьому наголосила європейська комісарка з питань розширення Марта Кос у зверненні на своїй фейсбук-сторінці.

«Сьогодні ми відзначаємо ще один вирішальний крок на шляху України до Європейського Союзу. Ви наближаєтесь до завершення найшвидшого процесу скринінгу в історії розширення ЄС. У рекордно стислі терміни українські експерти проаналізували десятки тисяч сторінок законодавства ЄС і розробили амбітні плани реформ. Це визначне досягнення. Воно демонструє силу, стійкість і рішучість України. Навіть у розпал війни ви закладаєте підвалини для членства України в Європейському Союзі. Тепер починається наступний етап», - сказала Кос.

Вона зазначила, що тепер сторони мають перейти до роботи над кластером «Основи» і «просуватися у здійсненні важливих реформ у сферах верховенства права, належного врядування, боротьби з корупцією та захисту основоположних прав».

«Це основи сучасної, демократичної та процвітаючої України. І саме за це бореться і цього вимагає український народ... Реформи ніколи не бувають простими, на цьому шляху виклики неминучі, але Україна вже продемонструвала свою здатність діяти сміливо. Ми бачимо ваш прогрес. Ми поруч з вами і продовжуватимемо підтримувати вас, адже ми усвідомлюємо, як сильно завдячуємо вашій боротьбі», - підсумувала єврокомісарка.