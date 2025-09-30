Трамп про Медведєва: це дурна людина

Президент США Дональд Трамп під час виступу перед американськими генералами дав характеристику експрезиденту РФ Дмитру Медведєву.

Про це повідомляє Суспільне.

"Росія нещодавно трохи нам погрожувала. І я відправив туди атомні підводні човни – найсмертоноснішу зброю, яку коли-небудь створювали. Я зробив це, тому що він (Медведєв — ред.) згадав слово "атомний"... Це була дурна людина, яка працювала на Путіна. І я відправив один або два підводні човни до узбережжя РФ. Просто для підстрахування. Ми не можемо дозволити людям легковажно вживати це слово", – сказав Трамп.

Президент США таким чином згадав про липневу ситуацію, коли Дмитро Медведєв погрожував Америці війною у відповідь на скорочення терміну до 10-12 днів для Путіна.

Також Дональд Трамп запевнив генералів, що Америка у 2026 році витратить на власну армію понад 1 трлн доларів, та що США модернізують свій потенціал ядерного стримування.