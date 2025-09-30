В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
"Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство", – хірургиня Анастасія Пристая
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ГоловнаПолітика

Трамп про Медведєва: це дурна людина

Нині Медведєв посідає посаду заступника голови російської Ради безпеки.

Трамп про Медведєва: це дурна людина
Дмитро Медведєв на Курильських островах, 2010 рік
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп під час виступу перед американськими генералами дав характеристику експрезиденту РФ Дмитру Медведєву.

Про це повідомляє Суспільне.

"Росія нещодавно трохи нам погрожувала. І я відправив туди атомні підводні човни – найсмертоноснішу зброю, яку коли-небудь створювали. Я зробив це, тому що він (Медведєв — ред.) згадав слово "атомний"... Це була дурна людина, яка працювала на Путіна. І я відправив один або два підводні човни до узбережжя РФ. Просто для підстрахування. Ми не можемо дозволити людям легковажно вживати це слово", – сказав Трамп.

Президент США таким чином згадав про липневу ситуацію, коли Дмитро Медведєв погрожував Америці війною у відповідь на скорочення терміну до 10-12 днів для Путіна.

Також Дональд Трамп запевнив генералів, що Америка у 2026 році витратить на власну армію понад 1 трлн доларів, та що США модернізують свій потенціал ядерного стримування.

  • Президент США Дональд Трамп наказав розмістити два атомні підводні човни після заяв експрезидента РФ Дмитра Медведєва.

  • Президент США Дональд Трамп порадив колишньому очільнику Кремля Дмітрію Медведєву “стежити за словами” і назвав його “невдалим колишнім президентом Росії”. 

  • Раніше Медведєв посперечався у соцмережі Х із сенатором Ліндсі Гремом. Ексочільник Кремля назвав новий ультиматум голови Білого будинку “погрозою” та “кроком до війни”. У своєму пості він звернувся до Грема словом у множині "дідулі", ймовірно, також маючи на увазі Трампа.
