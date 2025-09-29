Трамп зустрівся з Нетаньягу для переговорів щодо Гази

Президент США Дональд Трамп прийняв прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, щоб змусити його підтримати мирну пропозицію щодо Гази.

Про це повідомляє Reuters.

“Трамп, який різко критикував кроки щодо визнання як приз для ХАМАС, прагнув згоди Нетаньягу щодо рамкової угоди про припинення війни на палестинській території та звільнення заручників, що залишилися, яких утримують бойовики”, - йдеться у повідомленні.

Трамп зустрів Нетаньягу біля дверей Білого дому рукостисканням.

На запитання про перспективи мирної угоди Трамп відповів журналістам: “Я дуже впевнений”.

Втім, зазначає видання, є ознаки скептицизму Ізраїлю щодо цієї пропозиції, а також деякі застереження серед арабських держав. Відсутність ХАМАС на переговорах також викликала питання.

План, розроблений спеціальним посланником США Стівом Віткоффом та радником Трампа з питань Близького Сходу, який обіймав посаду першого терміну, Джаредом Кушнером, передбачає припинення вогню. Після цього протягом 48 годин слід звільнити всіх заручників, утримуваних ХАМАС, в обмін на сотні палестинських в'язнів, яких утримує Ізраїль, а також поступове виведення ізраїльських військ з Гази.

Також план окреслює нечіткий шлях до “палестинської державності” після того, як реконструкція Гази буде повністю завершена, а Палестинська адміністрація проведе реформи. Водночас він не надає подробиць чи часових рамок, повідомляє обізнане джерело.

Крім того, за даними джерела, США співпрацюватимуть з арабськими союзниками та іншими міжнародними сторонами для створення тимчасових стабілізаційних сил для контролю за безпекою в Газі.

В свою чергу, речник ХАМАС Тахер Аль-Ноно дав зрозуміти, що відмови групи роззброїтися не було, і заявив, що ще не отримав план Трампа.

“Коли ми його отримаємо, ми висловимо свою позицію щодо нього відповідно до інтересів нашого народу”, – сказав він.

Пропозиція також передбачає припинення подальших нападів Ізраїлю на Катар.