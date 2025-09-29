МЗС прокоментувало блокування Угорщиною низки українських сайтів

Речник МЗС України зазначив, що уряд Орбана блокує доступ угорців до журналістики, що ґрунтується на фактах.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував рішення угорської влади заблокувати низку українських сайтів.

Георгій Тихий пояснив, що різниця між діями української та угорської влади полягає в тому, що Україна блокує російську пропаганду, натомість уряд Орбана блокує доступ угорців до журналістики, що ґрунтується на фактах.

“Для них чим далі від правди, тим краще”, - наголосив речник МЗС.