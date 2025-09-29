У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
ГоловнаПолітика

МЗС прокоментувало блокування Угорщиною низки українських сайтів

Речник МЗС України зазначив, що уряд Орбана блокує доступ угорців до журналістики, що ґрунтується на фактах. 

МЗС прокоментувало блокування Угорщиною низки українських сайтів
Ілюстративне фото

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував рішення угорської влади заблокувати низку українських сайтів.

Георгій Тихий пояснив, що різниця між діями української та угорської влади полягає в тому, що Україна блокує російську пропаганду, натомість уряд Орбана блокує доступ угорців до журналістики, що ґрунтується на фактах. 

“Для них чим далі від правди, тим краще”, - наголосив речник МЗС.

  • В Угорщині заборонили низку українських видань у відповідь на заборону двох проросійських угорських видань в Україні.
  • Серед заблокованих ресурсів - LB.ua.
  • Перед тим Україна заблокувала доступ до угорських медіа-ресурсів Origo та Demokrata, звинувативши їх у поширенні російської пропаганди. За даними СБУ, ці сайти поширювали фейки про "успіхи" армії РФ; звинувачували Україну в "терористичних діях", пропагували теорії змови, зокрема - щодо діяльності фондів Сороса тощо.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies