МЗС прокоментувало блокування Угорщиною низки українських сайтів

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував рішення угорської влади заблокувати низку українських сайтів.
Георгій Тихий пояснив, що різниця між діями української та угорської влади полягає в тому, що Україна блокує російську пропаганду, натомість уряд Орбана блокує доступ угорців до журналістики, що ґрунтується на фактах.
“Для них чим далі від правди, тим краще”, - наголосив речник МЗС.
- В Угорщині заборонили низку українських видань у відповідь на заборону двох проросійських угорських видань в Україні.
- Серед заблокованих ресурсів - LB.ua.
- Перед тим Україна заблокувала доступ до угорських медіа-ресурсів Origo та Demokrata, звинувативши їх у поширенні російської пропаганди. За даними СБУ, ці сайти поширювали фейки про "успіхи" армії РФ; звинувачували Україну в "терористичних діях", пропагували теорії змови, зокрема - щодо діяльності фондів Сороса тощо.