Опитування ДС: більшість респондентів підтримує кандидатуру Зеленського, але в другому турі він би програв Залужному

У парі Зеленський – Залужний опитані віддали б більшість голосів ексголовкому. Зеленський міг би перемогти в парі з Порошенком.

44 % опитаних українців вважають, що події в країні розвиваються в неправильному напрямку. З них 25 % відповіли, що все йде "скоріше в неправильному", а 19 % – "у неправильному" напрямку, йдеться в результатах онлайн-опитування Нью Імідж Маркетинг Груп і "Ділової столиці".

37 % вважають, що події розвиваються у правильному або скоріше правильному напрямку (8 % і 29 % відповідно). Ще 19 % опитаних не визначилися.

Найактуальнішими проблемними питаннями опитані назвали:

корупцію – 65 %

проблеми, пов’язані з війною: повільні темпи воєнної підтримки західних партнерів, витрати на неактуальні та несвоєчасні потреби тощо – 52%;

руйнування інфраструктури через війну – 46%;

низький рівень заробітних плат і пенсій – 45%;

діяльність ТЦК, мобілізація – 39%;

зростання цін на основні види товарів – 38%.

Майже однакова кількість опитаних висловилася на користь перемовин для закінчення війни та проти цього. Прихильників переговорів більше серед чоловіків, ніж серед жінок. Загалом 39 % висловилися за допущення перемовин, 38 % – проти.

На запитання про те, за кого вони б голосували на виборах президента, якби ті відбулися найближчого тижня, більшість назвала кандидатуру Володимира Зеленського – 24,7 %. Це на майже 4 % менше, ніж у квітні відповіли на те саме запитання.

Другим фаворитом у опитаних є Валерій Залужний з 16,2 %, а третім – Петро Порошенко з 8,7 %. Кирило Буданов отримав 3,6 % опитаних. Знайшлися й ті, хто готовий голосувати за лідера колишньої проросійської ОПЗЖ Юрія Бойка – 0,4 % опитаних.

За умови проведення другого туру:

Володимир Зеленський – 27%, Валерій Залужний – 40%;

Володимир Зеленський – 44%, Петро Порошенко – 23%;

Валерій Залужний – 56%, Петро Порошенко – 14%.

Фото: Ділова столиця

Стосовно виборів до Верховної Ради, якби в них зараз брали участь реальні та умовні партії, то учасники опитування показали такі дані:

Партія Валерія Залужного – 15%;

Партія Володимира Зеленського – 10,8%;

"Європейська солідарність" – 10%;

Партія "Азов" – 4,8%;

Партія Дмитра Разумкова – 4,1%;

Партія Кирила Буданова – 3,5%;

"Батьківщина" – 3%;

Партія Сергія Притули – 2,3%;

"Свобода" – 2,1%;

Партія Олексія Арестовича – 1,4%.

Онлайн-опитування проводилося 13-21 вересня в Україні (крім населених пунктів на тимчасово непідконтрольних територіях Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей, окупованого Криму). У ньому взяли участь 1200 респондентів – Інтернет-користувачів віком від 18 років і старше. Статистична похибка з ймовірністю 0.95 не перевищує 2,89%.