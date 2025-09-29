Зеленський анонсував технологічну Ставку, яку присвятять українській далекобійності

Президент України Володимир Зеленський анонсував технологічну Ставку, яка буде присвячена українській далекобійності.

"Була доповідь Головкома Олександра Сирського. Дякую нашим воїнам за влучність – є хороші результати в нашої далекобійності. Україна захищається справедливо, і на російській території це відчутно. Готуємо Технологічну Ставку, яка великою мірою буде присвячена українській далекобійності, а саме – виробництву наших дронів різних типів і ракет", – написав він у телеграмі.

Зеленський розповів, що вчора спілкувався із виробниками, тоум теипер будуть конкретні доручення Міністерству оборони України та військовим.

"Головком доповів також щодо ситуації на фронті, і зокрема в районах Покровська та Добропілля. Продовжуємо контрнаступальну операцію. Станом на цей ранок загальні російські втрати досягли рівня 3185 осіб, і майже 1800 з них – безповоротні втрати", – зазначив президент і додав, що вже звільнили більш ніж 174 квадратних кілометри та зачистили ще більш ніж 194 квадратних кілометри в межах операції.

"Продовжуємо захист наших позицій і на інших напрямках. Окрема увага – ситуації в Купʼянську. Вдячний кожному нашому підрозділу, який забезпечує знищення окупантів", – йдеться в повідомленні.