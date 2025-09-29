У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Зеленський анонсував технологічну Ставку, яку присвятять українській далекобійності

Вчора президент спілкувався із виробниками, тому будуть конкретні доручення міністерству оборони України та військовим. 

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з пресою
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський анонсував технологічну Ставку, яка буде присвячена українській далекобійності.

"Була доповідь Головкома Олександра Сирського. Дякую нашим воїнам за влучність – є хороші результати в нашої далекобійності. Україна захищається справедливо, і на російській території це відчутно. Готуємо Технологічну Ставку, яка великою мірою буде присвячена українській далекобійності, а саме – виробництву наших дронів різних типів і ракет", – написав він у телеграмі.

Зеленський розповів, що вчора спілкувався із виробниками, тоум теипер будуть конкретні доручення Міністерству оборони України та військовим. 

"Головком доповів також щодо ситуації на фронті, і зокрема в районах Покровська та Добропілля. Продовжуємо контрнаступальну операцію. Станом на цей ранок загальні російські втрати досягли рівня 3185 осіб, і майже 1800 з них – безповоротні втрати", – зазначив президент і додав, що вже звільнили більш ніж 174 квадратних кілометри та зачистили ще більш ніж 194 квадратних кілометри в межах операції. 

"Продовжуємо захист наших позицій і на інших напрямках. Окрема увага – ситуації в Купʼянську. Вдячний кожному нашому підрозділу, який забезпечує знищення окупантів", – йдеться в повідомленні. 

  • На початку вересня Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача щодо захисту української енергосистеми та критичної інфраструктури від російських ударів.
