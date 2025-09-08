Технологічна Ставка: Президент обговорив захист критичної інфраструктури та енергетики від ударів РФ

Президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача щодо захисту української енергосистеми та критичної інфраструктури від російських ударів.

Про це Президент розповів у вечірньому зверненні.

"Провів сьогодні Ставку – передусім технологічні питання. Наявність систем ППО та ракет до них, графік виробництва, графік постачання. Захист нашої української критичної інфраструктури і передусім енергетики", – ідеться у зверненні.

Президент наголошує, що росіяни зараз концентрують удари проти української енергетики: "звісно, відповіді наші на це є й будуть, але головне – це стабільність системи".

Були доповіді щодо українського виробництва дронів: якість дронів, кількісні показники.

"Я вдячний усім виробникам, які збільшують постачання, і в тому числі далекобійної зброї. Були також сьогодні доповіді військових. Фронт, забезпечення наших сил. Найбільше уваги – Донеччині, Харківщині, Запоріжжю. Постійні російські удари по Херсону. Жорсткі активні дії тривають і в прикордонні Сумщини. Вдячний кожному нашому підрозділу за стійкість та знищення окупанта", – наголосив глава держави.