ГоловнаПолітика

Технологічна Ставка: Президент обговорив захист критичної інфраструктури та енергетики від ударів РФ

Також глава держави заслухав доповіді щодо виробництва дронів.

Технологічна Ставка: Президент обговорив захист критичної інфраструктури та енергетики від ударів РФ
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача щодо захисту української енергосистеми та критичної інфраструктури від російських ударів.

Про це Президент розповів у вечірньому зверненні.

"Провів сьогодні Ставку – передусім технологічні питання. Наявність систем ППО та ракет до них, графік виробництва, графік постачання. Захист нашої української критичної інфраструктури і передусім енергетики", – ідеться у зверненні. 

Президент наголошує, що росіяни зараз концентрують удари проти української енергетики: "звісно, відповіді наші на це є й будуть, але головне – це стабільність системи".

Були доповіді щодо українського виробництва дронів: якість дронів, кількісні показники. 

"Я вдячний усім виробникам, які збільшують постачання, і в тому числі далекобійної зброї. Були також сьогодні доповіді військових. Фронт, забезпечення наших сил. Найбільше уваги – Донеччині, Харківщині, Запоріжжю. Постійні російські удари по Херсону. Жорсткі активні дії тривають і в прикордонні Сумщини. Вдячний кожному нашому підрозділу за стійкість та знищення окупанта", – наголосив глава держави.
﻿
