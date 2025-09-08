Це засідання стане відповіддю на нещодавні масовані атаки Росії.

9 вересня, об 11:00 за київським часом, головуюча в ОБСЄ Фінляндія скликає спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ на запит України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Міністр зазначив, що це засідання стане відповіддю на нещодавні масовані атаки Росії, які призвели до численних жертв серед цивільного населення та руйнувань.

“Звірства Росії не залишаться безкарними. Лише рішучий і послідовний тиск на агресора, в тому числі через жорсткі санкції, може змусити Москву припинити імітацію дипломатії і долучитися до справжніх зусиль, спрямованих на припинення агресивної війни”. - написав Сибіга.

Глава МЗС також подякував діючій голові ОБСЄ, очільниці МЗС Фінляндії Еліні Валтонен за принципову позицію та своєчасну реакцію.