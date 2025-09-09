Трамп: між Путіним і Зеленським багато ненависті

Раніше Трамп вважав, що закінчити війну Росії проти України буде легко завдяки гарним стосункам з Путіним.

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю 77 WABC розповів, як він бачить стосунки між президентами України та Росії, повідомляє Суспільне.

"Здається, щоразу, коли я думаю, що ми близькі (до закінчення війни, — ред.), він (Путін, — ред.) скидає ще одну бомбу на когось, і це просто погано, погано. Я дуже здивований. Я думав, що це буде найлегший випадок — Росія і Україна. Я сказав, що цей випадок буде вирішено досить швидко. Але це складно... Між ним і Зеленським багато ненависті, як ви знаєте, багато ворожнечі, і багато, багато крові було пролито", - сказав Трамп.

Він нагадав, що від початку другого свого перебування на посаді президента США домігся закінчення сімох воєн, деякі з яких "тривали понад 30 років".

Як зауважив президент США, раніше він вважав, що найлегше буде закінчити війну Росії проти України завдяки добрим стосункам з Путіним.