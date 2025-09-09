Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
​Кримські цілі
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
ГоловнаПолітика

Еммануель Макрон призначив нового прем'єр-міністра Франції

Ним став ексміністр оборони Себастьян Лекорню.

Еммануель Макрон призначив нового прем'єр-міністра Франції
Себастьян Лекорню
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон призначив нового прем'єр-міністра.

Про це повідомляє Le Monde.

“Через кілька годин після того, як Франсуа Байру подав Еммануелю Макрону заяву про відставку, президент Республіки призначив Себастьяна Лекорню прем'єр-міністром”, - йдеться у повідомленні.

Лекорню є п'ятим прем'єр-міністром Франції після переобрання Еммануеля Макрона. Він обіймав посаду міністра збройних сил з 2022 року. 

  • 9 вересня глава уряду Франсуа Байру подав заяву про відставку президенту Франції Еммануелю Макрону.
  • Це сталося після того, як напередодні парламент відхилив запит прем’єр-міністра на вотум довіри.
