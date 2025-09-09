Еммануель Макрон призначив нового прем'єр-міністра Франції

Президент Франції Еммануель Макрон призначив нового прем'єр-міністра.

Про це повідомляє Le Monde.

“Через кілька годин після того, як Франсуа Байру подав Еммануелю Макрону заяву про відставку, президент Республіки призначив Себастьяна Лекорню прем'єр-міністром”, - йдеться у повідомленні.

Лекорню є п'ятим прем'єр-міністром Франції після переобрання Еммануеля Макрона. Він обіймав посаду міністра збройних сил з 2022 року.