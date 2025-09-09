Еммануель Макрон призначив нового прем'єр-міністра Франції

Президент Франції Еммануель Макрон призначив нового прем'єр-міністра.
Про це повідомляє Le Monde.
“Через кілька годин після того, як Франсуа Байру подав Еммануелю Макрону заяву про відставку, президент Республіки призначив Себастьяна Лекорню прем'єр-міністром”, - йдеться у повідомленні.
Лекорню є п'ятим прем'єр-міністром Франції після переобрання Еммануеля Макрона. Він обіймав посаду міністра збройних сил з 2022 року.
- 9 вересня глава уряду Франсуа Байру подав заяву про відставку президенту Франції Еммануелю Макрону.
- Це сталося після того, як напередодні парламент відхилив запит прем’єр-міністра на вотум довіри.