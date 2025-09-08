Французький парламент проголосував за відставку уряду Франсуа Байру

Він обійняв посаду прем'єр-міністра дев'ять місяців тому.

Сьогодні, 8 вересня, французький парламент проголосував за відставку уряду 74-річного Франсуа Байру, який обійняв посаду дев'ять місяців тому.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Байру подасть у відставку завтра, 9 вересня.

“Байру несподівано оголосив про вотум довіри, щоб спробувати заручитися парламентською підтримкою своєї стратегії скорочення дефіциту, який майже вдвічі перевищує 3% ліміту Європейського Союзу, та розпочати боротьбу з боргом, що еквівалентний 114% ВВП”, - йдеться у повідомленні.

Втім, опозиція виразила незгоду з планами Байру щодо економії в розмірі 44 млрд євро наступного року.

Проти Байру зібрали 364 голоси проти нього, та лише 194 на його підтримку.

Лідерка ультраправих Марін Ле Пен наполягає на дострокових парламентських виборах, які президент Франції поки що виключає.

Макрон та політичні діячі з центристських та консервативних партій вважають, що дострокові вибори не вирішать кризу, і що переговори із соціалістами слід продовжувати, повідомили два джерела, знайомі з думкою Макрона.

Соціалісти запропонували свій варіант бюджету, який передбачає введення податку щонайменше у 2% на особисте багатство, що перевищує 100 млн євро, та економію у розмірі 22 млрд євро – пропозиція, яку буде важко поєднати з програмою реформ президентства Макрона, спрямованою на підтримку бізнесу.