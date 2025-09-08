Качка: Україна на фінішному етапі скринінгу законодавства на відповідність нормам ЄС

Україна — на фінішній прямій скринінгу законодавства на відповідність нормам ЄС. Наразі розпочалися обговорення з Єврокомісією останнього Кластера щодо ресурсів, сільського господарства та згуртованості.
Про це заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.
"Скринінг — базова складова перемовин про вступ до ЄС — вийшов на фінішну пряму. Разом з Європейською комісією розпочали обговорення останнього у нашому графіку Кластера щодо ресурсів, сільського господарства та політики згуртованості", – ідеться у повідомленні.
Війе-премёєр міністр зазначив, що кластер стосується найбільш чутливих тем переговорів з ЄС, адже ьогодні сторони говоритимуть про аграрну політику: про підтримку фермерів, розвиток сільських територій, системи контролю та адміністрування.
"За технічними питаннями криється багато політики, яку ми за останні роки дуже добре відчули на собі. Вразливість українських і європейських фермерів робить аграрні питання найбільш політично чутливими. У цій частині переговорів особливо потрібне залучення усіх стейкхолдерів і взаєморозуміння всіх між собою", – додав Качка.
- Наприкінці червня Україна пройшла скринінг законодавства у сферах транспорту і TEN-T в межах переговорів про вступ до ЄС, а пізніше розпочала фінальний у сферах енергетики і трансєвропейських мереж.
- Видання Politico писало, що ЄС може пришвидшити шлях Молдови до членства у блоці, обійшовши Україну
- Європейські країни можуть проголосувати за відкриття першого “переговорного кластера” для Молдови — ключового юридичного кроку на шляху до членства.