Качка: Україна на фінішному етапі скринінгу законодавства на відповідність нормам ЄС

Україна — на фінішній прямій скринінгу законодавства на відповідність нормам ЄС. Наразі розпочалися обговорення з Єврокомісією останнього Кластера щодо ресурсів, сільського господарства та згуртованості.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

"Скринінг — базова складова перемовин про вступ до ЄС — вийшов на фінішну пряму. Разом з Європейською комісією розпочали обговорення останнього у нашому графіку Кластера щодо ресурсів, сільського господарства та політики згуртованості", – ідеться у повідомленні.

Війе-премёєр міністр зазначив, що кластер стосується найбільш чутливих тем переговорів з ЄС, адже ьогодні сторони говоритимуть про аграрну політику: про підтримку фермерів, розвиток сільських територій, системи контролю та адміністрування.

"За технічними питаннями криється багато політики, яку ми за останні роки дуже добре відчули на собі. Вразливість українських і європейських фермерів робить аграрні питання найбільш політично чутливими. У цій частині переговорів особливо потрібне залучення усіх стейкхолдерів і взаєморозуміння всіх між собою", – додав Качка.