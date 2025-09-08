Єрмак провів розмову із держсекретарем США Рубіо: говорили про тиск на Росію

Також обговорили гарантії безпеки для України та оборонну підтримку.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак і Держсекретар США Марко Рубіо під час зустрічі в Джидді

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо щодо оборонної підтримки України та посилення тиску на Росію.

Про це Андрій Єрмак повідомив у соцмережах.

Єрмак поінформував Рубіо про постійні масовані удари РФ по українських містах, цивільних об’єктах та інфраструктурі. Зокрема, вперше було атаковано будівлю Уряду України — по ній вдарила балістична ракета “Іскандер”.

Сторони також обговорили гарантії безпеки для України, посилення оборонної підтримки, розширення санкцій проти РФ та координацію дій з міжнародними партнерами.

"Путін розуміє виключно силу та не хоче припиняти війну. Необхідно продовжувати тиск на росію. Стійкий і справедливий мир — наша мета, якої ми маємо досягти,” — наголосив Єрмак.

Він подякував президенту США Дональду Трампу за лідерство у прагненні завершити війну та всьому американському народові за підтримку України. Окрему подяку висловив Марко Рубіо за його зусилля у досягненні справедливого миру.