Єрмак провів розмову із держсекретарем США Рубіо: говорили про тиск на Росію

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо щодо оборонної підтримки України та посилення тиску на Росію.
Про це Андрій Єрмак повідомив у соцмережах.
Єрмак поінформував Рубіо про постійні масовані удари РФ по українських містах, цивільних об’єктах та інфраструктурі. Зокрема, вперше було атаковано будівлю Уряду України — по ній вдарила балістична ракета “Іскандер”.
Сторони також обговорили гарантії безпеки для України, посилення оборонної підтримки, розширення санкцій проти РФ та координацію дій з міжнародними партнерами.
"Путін розуміє виключно силу та не хоче припиняти війну. Необхідно продовжувати тиск на росію. Стійкий і справедливий мир — наша мета, якої ми маємо досягти,” — наголосив Єрмак.
Він подякував президенту США Дональду Трампу за лідерство у прагненні завершити війну та всьому американському народові за підтримку України. Окрему подяку висловив Марко Рубіо за його зусилля у досягненні справедливого миру.
- Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що запровадження додаткових санкцій проти країн, які продовжують купувати російську нафту, може змусити Путіна сісти за стіл переговорів.