ГоловнаСуспільствоВійна

Для удару по будівлі уряду Росія використала ракету "Іскандер-К", а не дрон

Бойова частина ракети, маса якої становить 450 кг, не вибухнула. 

За даними видання Defence Express, під час атаки на Київ 7 серпня в будівлю Кабінету міністрів влучив не Shahed, а ракета "Іскандер-К". Її бойова частина не вибухнула. Пожежа в будівлі була спричинена загорянням ракетного палива. 

Про це свідчить аналіз уламків. Інформацію про те, яким саме засобом ураження скористалася Росія, Defence Express отримав від джерел, які не озвучив. 

За офіційними даними, Росія під час тієї атаки використала 9 крилатих ракет "Іскандер-К" та чотири балістичні "Іскандер-М/KN-23". Збити вдалося чотири "Іскандер-К". 

Іскандер-К
Фото: Мілітарний, відкриті дані
Іскандер-К

Попередні дані, озвучені мером міста одразу після атаки, свідчили про влучання в будівлю уламків дрона типу Shahed.

Фактично дані про використання ракети підтвердила пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова. Вона разом з іншими керівниками дипломатичних місій сьогодні ознайомилася з наслідками удару, і там їм показали залишки ракети. 

Уламок ракети
Фото: Katharina Mathernova
Уламок ракети

Фото: Юлія Свириденко в Telegram

Росія не вперше використовує ракети цих типів. Саме "Іскандер-К" вона використала для удару по театру в Чернігові в 2023.

"Зазначимо, що у випадку штатного спрацювання бойової частини ракети, а її маса складає близько 450 кг, наслідки цього удару були б значно більшими", – прокоментували в Defence Express. 
