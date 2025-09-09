Джерела: в російській Пензі внаслідок вибухів виведено з ладу ще два газогони

Щонайменше чотири вибухи пролунали в місті Пенза. Припинили функціонування дві труби магістрального газогону. На цій же локації пошкоджено ще дві труби газогону регіонального значення.

У понеділок, 8 вересня, в результаті серії вибухів в російському місті Пенза виведено з ладу єдину систему магістральних нафтопроводів, повідомили LB джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони.

За даними джерел, щонайменше чотири вибухи в Залізничному районі м. Пенза прогуркотіли близько 4 години ранку. Внаслідок цього дві труби магістрального газогону з пропускною здатністю 2 млн барелів на добу припинили функціонування. Крім того, згідно з інформацією джерела в українській розвідці, на цій же локації пошкоджено ще дві труби газогону регіонального значення.

За кілька годин після вибухів, з метою приховати справжні причини надзвичайної події, в місцевих ЗМІ зʼявилася інформація про нібито «планові навчання» на нафтогазових обʼєктах спільно з екстреними та спеціальними службами. Окупанти закликали місцевих мешканців зберігати спокій та не реагувати на інформацію про вибухи в місцевих пабліках.

Джерела у ГУР зазначили, що обидва уражені газогони забезпечували діяльність військових обʼєктів РФ, які задіяні у війні проти України.

Нагадаємо, нещодавно в Росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини на Київщині. Вибухи пролунали саме в той момент, коли російські армійці прибували на службу. Є загиблі та поранені.