У Дніпрі підприємці налаштували схему постачання продукції до Росії

У Дніпрі група осіб налагодила канал постачання продукції біозахисту сільгоспкультур до РФ. Серед підозрюваних – директор, двоє співвласників, бухгалтер та менеджери з продажу двох товариств.

Фото: ОГП

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури викрито групу осіб, які організували канал постачання продукції біологічного захисту сільськогосподарських культур до об’єктів продовольчого забезпечення держави-агресора", — ідеться у повідомленні.

Фото: ОГП

Серед підозрюваних – директор, двоє співвласників, бухгалтер та менеджери з продажу двох товариств. Вони систематично постачали продукцію через мережу афілійованих компаній у Європі та Азії до російських підприємств, що обслуговують агрохолдинги, заклади освіти та об’єкти стратегічної інфраструктури.

Проведено 37 обшуків у Дніпропетровській та Кіровоградській областях, вилучено документацію, печатки, ключі доступу до російських банків, комп’ютери, телефони, банківські картки та готівку на суму близько 9 млн грн.

Фото: ОГП

Затриманим обрано запобіжний захід – тримання під вартою без застави. Їхні дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

