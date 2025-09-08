У Дніпрі підприємці налаштували схему постачання продукції до Росії

У Дніпрі група осіб налагодила канал постачання продукції біозахисту сільгоспкультур до РФ. Серед підозрюваних – директор, двоє співвласників, бухгалтер та менеджери з продажу двох товариств.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
"За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури викрито групу осіб, які організували канал постачання продукції біологічного захисту сільськогосподарських культур до об’єктів продовольчого забезпечення держави-агресора", — ідеться у повідомленні.
Серед підозрюваних – директор, двоє співвласників, бухгалтер та менеджери з продажу двох товариств. Вони систематично постачали продукцію через мережу афілійованих компаній у Європі та Азії до російських підприємств, що обслуговують агрохолдинги, заклади освіти та об’єкти стратегічної інфраструктури.
Проведено 37 обшуків у Дніпропетровській та Кіровоградській областях, вилучено документацію, печатки, ключі доступу до російських банків, комп’ютери, телефони, банківські картки та готівку на суму близько 9 млн грн.
Затриманим обрано запобіжний захід – тримання під вартою без застави. Їхні дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
