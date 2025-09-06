“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
ГоловнаЕкономікаДержава

Свириденко і Фіцо обговорили реалізацію інфраструктурних і енергетичних проєктів

Очільники урядів приділили особливу увагу економічній співпраці.

Свириденко і Фіцо обговорили реалізацію інфраструктурних і енергетичних проєктів
Юлія Свириденко і Роберт Фіцо
Фото: Юлія Свириденко

Прем'єр-міністри України і Словаччини Юлія Свириденко та Роберт Фіцо обговорили реалізацію ключових інфраструктурних й енергетичних проєктів.

Про це Свириденко повідомила у соцмережах.

Під час зустрічі глави урядів приділили особливу увагу економічній співпраці. 

"Ми обговорили стан реалізації ключових інфраструктурних та енергетичних проєктів та у цьому контексті привітали відкриття вузькоколійної залізничної ділянки між Ужгородом та Чопом. Це перша євроколія, збудована в Україні, яка відкриває можливості для розвитку пасажирських сполучень з низкою європейських столиць", – каже Свириденко.

Також під час зустрічі Прем'єри домовилися працювати над змістовним наповненням чергового раунду спільних консультацій урядів України та Словаччини, які ближчим часом відбудуться в Словаччині.

"Я подякувала уряду Словаччини за непохитну підтримку євроінтеграційних прагнень України та необхідності якомога швидшого відкриття переговорних кластерів з ЄС одночасно для України та Молдови", – додала Свириденко.

  • Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що під час його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Китаї не йшлося про можливу енергетичну блокаду України і що з нашою державою залишаються суперечки щодо енергетичних проблем.
