Свириденко і Фіцо обговорили реалізацію інфраструктурних і енергетичних проєктів

Прем'єр-міністри України і Словаччини Юлія Свириденко та Роберт Фіцо обговорили реалізацію ключових інфраструктурних й енергетичних проєктів.

Про це Свириденко повідомила у соцмережах.

Під час зустрічі глави урядів приділили особливу увагу економічній співпраці.

"Ми обговорили стан реалізації ключових інфраструктурних та енергетичних проєктів та у цьому контексті привітали відкриття вузькоколійної залізничної ділянки між Ужгородом та Чопом. Це перша євроколія, збудована в Україні, яка відкриває можливості для розвитку пасажирських сполучень з низкою європейських столиць", – каже Свириденко.

Також під час зустрічі Прем'єри домовилися працювати над змістовним наповненням чергового раунду спільних консультацій урядів України та Словаччини, які ближчим часом відбудуться в Словаччині.

"Я подякувала уряду Словаччини за непохитну підтримку євроінтеграційних прагнень України та необхідності якомога швидшого відкриття переговорних кластерів з ЄС одночасно для України та Молдови", – додала Свириденко.