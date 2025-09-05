Справа Поліграфкомбінату: Україна повернула з-за кордону понад 3,3 млн євро

Це перша в історії антикорупційних органів компенсація, яку сплатить іноземний суб'єкт.

Україна вперше повернула з-за кордону кошти, вкрадені внаслідок корупційної схеми - 3,377 млн євро (орієнтовно 163 млн грн) надійде до державного бюджету від французької компанії, дотичної до справи щодо зловживань на ДП "Поліграфкомбінат "Україна"".

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро.

Зазначається, що це перша в історії антикорупційних органів компенсація, яку сплатить іноземний суб'єкт. Угоду з компанією уклала Національна фінансова прокуратура Франції 8 липня, а 3 вересня її затвердив суд у Парижі.

Розслідування встановило, що Поліграфкомбінат закуповував у французької компанії матеріали за завищеними цінами через естонську компанію-прокладку, а колишній директор державного підприємства отримав за це неправомірну вигоду у вигляді авторських прав на дизайни захисних елементів документів.

Загалом у провадженні повідомлено про підозру 8 особам, зокрема - екскерівнику держпідприємства.