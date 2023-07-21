Колишній глава МОЗ Степанов отримав підозру НАБУ через корупційну схему на 450 млн грн за часи очолення ”Поліграфаомбінату”

Викрита корупційна схема у держпідприємстві "Поліграфічний комбінат Україна" в 2013-2016 роках, коли його очолював колишній голова МОЗ Максим Степанов.

Про це повідомляє сайт Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Згідно з повідомленням, схему розкрили завдяки співпраці у межах міжнародної групи зі слідчих України, Естонії та Франції під егідою Євроюсту. Отримані з Естонії докази дозволили встановити усі деталі схеми вчинення злочину та легалізації грошових коштів.

У Центрі протидії корупції уточнили, що на організації схеми викрили сімох осіб, серед них – колишній міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Він очолював ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" з 2011 по 2016 роки.

За даними слідства, колишній директор ДП "Поліграфкомбінат" при закупівлі матеріалів для виготовлення закордонних паспортів використав підконтрольну йому естонську компанію. Матеріали для українського ДП закуповувались не напряму у виробників, а через цю компанію-прокладку. У такий спосіб ціни завищувались у 4-6 разів.

Після цього акумульовані кошти (450 млн гривень) переказували на рахунки великої кількості фірм, зареєстрованих різних країнах. Така схема діяла упродовж 2013-2016 років. З цієї причини вартість паспортів була штучно збільшена за рахунок корупційної складової.

Підозрювані також зареєстрували на іноземну компанію право інтелектуальної власності на графічні елементи українських паспортів, отримавши таким чином додаткову винагороду у формі роялті. Є інформація про те, що Степанов наразі перебуває за кордоном.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року Національне антикорупційне бюро України закрило кримінальне провадження щодо ймовірного зловживання посадовцями Міністерства охорони здоров’я під час закупівлі вакцин від COVID-19 за часів колишнього міністра охорони здоров’я Максима Степанова.