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Колишній глава МОЗ Степанов отримав підозру НАБУ через корупційну схему на 450 млн грн за часи очолення ”Поліграфаомбінату”

Окрім Максима Степанова на організації схеми викрили сімох осіб.

Колишній глава МОЗ Степанов отримав підозру НАБУ через корупційну схему на 450 млн грн за часи очолення ”Поліграфаомбінату”
Фото: НАБУ

Викрита корупційна схема у держпідприємстві "Поліграфічний комбінат Україна" в 2013-2016 роках, коли його очолював колишній голова МОЗ Максим Степанов.

Про це повідомляє сайт Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Згідно з повідомленням, схему розкрили завдяки співпраці у межах міжнародної групи зі слідчих України, Естонії та Франції під егідою Євроюсту. Отримані з Естонії докази дозволили встановити усі деталі схеми вчинення злочину та легалізації грошових коштів.

У Центрі протидії корупції уточнили, що на організації схеми викрили сімох осіб, серед них – колишній міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Він очолював ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" з 2011 по 2016 роки.

За даними слідства, колишній директор ДП "Поліграфкомбінат" при закупівлі матеріалів для виготовлення закордонних паспортів використав підконтрольну йому естонську компанію. Матеріали для українського ДП закуповувались не напряму у виробників, а через цю компанію-прокладку. У такий спосіб ціни завищувались у 4-6 разів.

Після цього акумульовані кошти (450 млн гривень) переказували на рахунки великої кількості фірм, зареєстрованих різних країнах. Така схема діяла упродовж 2013-2016 років. З цієї причини вартість паспортів була штучно збільшена за рахунок корупційної складової.

Підозрювані також зареєстрували на іноземну компанію право інтелектуальної власності на графічні елементи українських паспортів, отримавши таким чином додаткову винагороду у формі роялті. Є інформація про те, що Степанов наразі перебуває за кордоном.

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Нагадаємо, у жовтні 2021 року Національне антикорупційне бюро України закрило кримінальне провадження щодо ймовірного зловживання посадовцями Міністерства охорони здоров’я під час закупівлі вакцин від COVID-19 за часів колишнього міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

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