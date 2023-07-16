Мешканці окупованої Запорізької області не можуть отримати ліки без російського “паспорта”, − Центр нацспротиву

Йдеться, зокрема, про людей, які мають право на безплатні або пільгові ліки.

Мешканці окупованих територій Запорізької області не можуть отримати без російського “паспорта”.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Йдеться, зокрема, про людей, які мають право на безплатні або пільгові ліки.

Зокрема, окупанти вимагають російський “паспорт” від хворих, які мають право отримати інсулін, гормон щитовидної залози та інші ліки.

“Таким чином, росіяни користуються вразливим становищем місцевих мешканців, щоб змусити їх отримати російський аусвайс”, − зазначили у Центрі нацспротиву.

Нагадаємо, окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених територіях України обіцяє гроші за отримання російських паспортів підлітками.