З Одеси вранці вийшло останнє перед дедлайном судно у рамках “зернової угоди” , − Reuters

З одеського порту вранці в неділю вийшло останнє судно у рамках “зернової угоди” перед закінченням терміну її продовження 17 липня.
Про це пише Reuters з посиланням на очевидців та MarineTraffic.com.
Речник ООН заявив у п'ятницю, що генеральний секретар Антоніу Гутерреш чекає відповіді від президента Росії Володимира Путіна щодо пропозиції продовжити угоду.
Путін сказав президенту Південної Африки Сирілу Рамафосі під час телефонної розмови в суботу, що зобов’язання щодо усунення перешкод для російського експорту продовольства та добрив ще не виконані.
Москва неодноразово погрожувала вийти з угоди, укладеної за посередництва ООН і Туреччини в липні 2022 року після вторгнення Росії в Україну. Востаннє її продовжували на два місяці 17 травня.
“Українські посадовці не коментували, чи пішло судно TQ Samsun під прапором Туреччини з Одеси”, − зазначає видання.
Нагадаємо, Росія заблокувала в територіальних водах Туреччини 29 суден із зерном для п’яти країн Азії та Африки. РФ повністю зупинила реєстрацію нового флоту з 26 червня, що свідчить про наміри зірвати поставки продовольства на світові ринки.