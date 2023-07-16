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З Одеси вранці вийшло останнє перед дедлайном судно у рамках “зернової угоди” , − Reuters

Йдеться про корабель TQ Samsun під прапором Туреччини.

З Одеси вранці вийшло останнє перед дедлайном судно у рамках “зернової угоди” , − Reuters
Фото: Мінінфраструктури

З одеського порту вранці в неділю вийшло останнє судно у рамках “зернової угоди” перед закінченням терміну її продовження 17 липня.

Про це пише Reuters з посиланням на очевидців та MarineTraffic.com.

Речник ООН заявив у п'ятницю, що генеральний секретар Антоніу Гутерреш чекає відповіді від президента Росії Володимира Путіна щодо пропозиції продовжити угоду.

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Путін сказав президенту Південної Африки Сирілу Рамафосі під час телефонної розмови в суботу, що зобов’язання щодо усунення перешкод для російського експорту продовольства та добрив ще не виконані.

Москва неодноразово погрожувала вийти з угоди, укладеної за посередництва ООН і Туреччини в липні 2022 року після вторгнення Росії в Україну. Востаннє її продовжували на два місяці 17 травня.

“Українські посадовці не коментували, чи пішло судно TQ Samsun під прапором Туреччини з Одеси”, − зазначає видання.

Нагадаємо, Росія заблокувала в територіальних водах Туреччини 29 суден із зерном для п’яти країн Азії та Африки. РФ повністю зупинила реєстрацію нового флоту з 26 червня, що свідчить про наміри зірвати поставки продовольства на світові ринки. 

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