Командир бригади “Азов”, підполковник Денис “Редіс” Прокопенко зустрівся з її особовим складом.

Про це повідомила пресслужба бригади.

“Перебуваючи у полоні я сказав, що для мене ця війна не закінчиться, доки ми не повернемо з полону нашого останнього бійця та не відновимо кордони України на стан 1991 року. Я − солдат. Мене не цікавлять ніякі інші напрямки діяльності, крім військової справи. Моє серце, моя душа, моє тіло належать Азову”, − сказав “Редіс”.

Він наголосив, що основні зусилля сьогодні мають бути спрямовані на бойову підготовку та доукомплектування підрозділу особовим складом, технікою та озброєнням.

Фото: Пресслужба "Азову"

Наразі підполковник Денис Прокопенко проходить реабілітацію та найближчим часом повернеться до виконання службових обов'язків.

Фото: Пресслужба "Азову"

Нагадаємо, 8 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що з Туреччини додому повертаються командири захисників Маріуполя.

21 вересня 2022 року командири оборони Маріуполя Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Олег Хоменко, Сергій Волинський, Денис Шлега були звільнені з полону внаслідок обміну полоненими та інтерновані на територію Туреччини.