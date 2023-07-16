Командир бригади “Азов”, підполковник Денис “Редіс” Прокопенко зустрівся з її особовим складом.
Про це повідомила пресслужба бригади.
“Перебуваючи у полоні я сказав, що для мене ця війна не закінчиться, доки ми не повернемо з полону нашого останнього бійця та не відновимо кордони України на стан 1991 року. Я − солдат. Мене не цікавлять ніякі інші напрямки діяльності, крім військової справи. Моє серце, моя душа, моє тіло належать Азову”, − сказав “Редіс”.
Він наголосив, що основні зусилля сьогодні мають бути спрямовані на бойову підготовку та доукомплектування підрозділу особовим складом, технікою та озброєнням.
Наразі підполковник Денис Прокопенко проходить реабілітацію та найближчим часом повернеться до виконання службових обов'язків.
Нагадаємо, 8 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що з Туреччини додому повертаються командири захисників Маріуполя.
21 вересня 2022 року командири оборони Маріуполя Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Олег Хоменко, Сергій Волинський, Денис Шлега були звільнені з полону внаслідок обміну полоненими та інтерновані на територію Туреччини.