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Окупанти завдали авіаудару по Херсонщині, загинула 70 річна жінка і поранено дітей (оновлено)

Відомо загалом про п'ятьох травмованих.

Окупанти завдали авіаудару по Херсонщині, загинула 70 річна жінка і поранено дітей (оновлено)
Фото: ЕРА/UPG

Сьогодні близько 20:00 окупанти обстріляли населений пункт у Бериславській територіальній громаді на Херсонщині, загинула жінка.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Дані щодо травмованих уточнюються.

Попередньо, російські військові завдали два авіаудари керованими авіабомбами.

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Впродовж дня внаслідок російської агресії на території Херсонщини травмовано ще пʼять цивільних, серед яких двоє дітей. 

“За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)”, − йдеться у повідомленні.

Оновлено 21:56. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що ввечері ворог випустив керовані авіабомби по Зміївці. Внаслідок удару несумісні з життям поранення отримала 70-річна жінка. Вона загинула на місці.

Нагадаємо, у неділю російська армія завдала чергового удару по Харкову. Влада повідомила про одного загиблого і сімох постраждалих. Виникла пожежа, надзвичайники ліквідовують її наслідки.

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