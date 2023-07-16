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ЗСУ за тиждень знищили 3640 окупантів

Сили оборони також знищили 29 танків окупантів.

ЗСУ за тиждень знищили 3640 окупантів
Фото: Скрін з відео

Сили оборони України цього тижня змогли знищити 3640 російських окупантів. 

Про це повідомив у Telegram перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

За його даними, в період з 10 по 16 липня Силами оборони України було також знищено 1 ворожий гелікоптер, 2 ракети та 135 БпЛА.

ЗСУ знищили 29 танків та 62 бойові броньовані автомобілі росіян.

Серед втрат окупантів також:

  • 115 артилерійських систем;
  • 13 РСЗВ;
  • 12 установок ППО;
  • 115 одиниць автотехніки;
  • 38 одиниць спецтехніки.

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Нагадаємо, що за суботу, 15 липня, армія ворога втратила близько 500 військових, 5 танків та багато іншої військової техніки. З початку повномасштабного вторгнення Збройні сили знищили близько 237 680 окупантів.

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