ЗСУ за тиждень знищили 3640 окупантів

Сили оборони України цього тижня змогли знищити 3640 російських окупантів.
Про це повідомив у Telegram перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
За його даними, в період з 10 по 16 липня Силами оборони України було також знищено 1 ворожий гелікоптер, 2 ракети та 135 БпЛА.
ЗСУ знищили 29 танків та 62 бойові броньовані автомобілі росіян.
Серед втрат окупантів також:
- 115 артилерійських систем;
- 13 РСЗВ;
- 12 установок ППО;
- 115 одиниць автотехніки;
- 38 одиниць спецтехніки.
Нагадаємо, що за суботу, 15 липня, армія ворога втратила близько 500 військових, 5 танків та багато іншої військової техніки. З початку повномасштабного вторгнення Збройні сили знищили близько 237 680 окупантів.