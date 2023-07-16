На Сумщині збили два ворожих безпілотники

Це сталося над територією Сумського району.

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У Сумській області українські військові засобами протиповітряної оборони збили два ворожих безпілотники.

Про це у Телеграмі повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

«Сьогодні о 9.15 в районі села Верхня Сироватка Сумського району засобами ППО Збройних Сил України був збитий ворожий БПЛА», - йдеться у дописі.

Згодом Сумська ОВА повідомила про другу ворожу ціль, яку вдалося знищити за день.

«Сьогодні об 11.30 засобами ППО був збитий ворожий БпЛА над територією Сумського району», - зазначили у повідомленні.

Нагадаємо, що 15 липня у Сумській області ворог з мінометів обстріляв Хотінську громаду.