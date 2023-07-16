“Кадирівці” під Бахмутом не дають помітних результатів, - Череватий

Великі втрати окупантів у районі Бахмута змушують їх стягувати туди різні війська.

На Бахмутському напрямку, в районі села Кліщіївка, знаходиться невеликий підрозділ "кадирівців".

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

“Кадирівці”- це більше про маркетинг, ніж про військову справу. Тобто мільярди, які були вкладені в режим Кадирова, він змушений відпрацьовувати і показувати, як він намагається віддячити своєму хазяїну. Але як військова одиниця вони не дають якихось великих результатів”, - наголосив Череватий.

За його словами, великі втрати окупантів у районі Бахмута змушують їх стягувати туди різні війська. Череватий зазначив, що на цьому напрямку знаходиться підрозділ армійського резерву “Барс”, підрозділ “Шторм-Z”, підрозділи спецназу та повітряно-десантних військ.

“Ворог старається максимальними силами утримати це місто так само, як раніше намагався всіма силами його взяти", - додав речник.

Нагадаємо, що на Бахмутському напрямку 14 липня було знищено 77 окупантів.