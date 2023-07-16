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Учора росіяни обстріляли з різних видів озброєння 9 областей України

Ворог бив по 103 населених пунктах.

Учора росіяни обстріляли з різних видів озброєння 9 областей України

Минулої доби, 15 липня, російські війська обстріляли територію 9 областей України.

Про це повідомляє у Telegram Military Media Center з посиланням на Міноборони України.

Ворог атакував міста та села України з мінометів, танків, артилерії, РСЗВ, ЗРК, ударних безпілотників і тактичної авіації.

Під вогнем окупантів перебували 103 населених пункти та 73 об’єкти інфраструктури.

Є загиблі та поранені серед цивільних, кількість жертв уточнюється.

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Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, учора Росія завдала удару по території України двома іранськими БпЛА типу “Shahed”, двома крилатими ракетами Х-22 та двома зенітними керованими ракетами по Україні. В результаті бойової роботи ППО України знищено два ударних БпЛА. Ворог також завдав 40 авіаційних ударів та здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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