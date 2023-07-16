Росіяни вдарили "Градами" по селу на Луганщині, є руйнування

У суботу 15 липня російські окупанти вдарили "Градами" по селу Новолюбівка Луганської області.
Про це повідомляє у Telegram голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
"Вчора близько 20 ракет РСЗВ "Град" одночасно прилетіло по Новолюбівці. В селі є руйнування», – розповів очільник ОВА.
Він додав, що ворог руйнує логістику, ускладнюючи доступ мирних жителів до води та продуктів харчування.
Крім того, окупанти продовжують відправляти дітей з Луганщини на територію РФ нібито на оздоровлення чи лікування.
"У нас немає інформації про повернення навіть першої групи хлопців і дівчат, яку загарбники цьогоріч вивозили", – сказав Лисогор.
На Луганщині триває російська паспортизація. Через наближення виборів російські документи екстрено роздають ув’язненим.
Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Луганської області російські загарбники планують побудувати 25 в’язниць.