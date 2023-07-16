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Росіяни вдарили "Градами" по селу на Луганщині, є руйнування

Інформація про постраждалих не надходила.

Росіяни вдарили "Градами" по селу на Луганщині, є руйнування
Ілюстративне фото
Фото: Луганська ОВА

У суботу 15 липня російські окупанти вдарили "Градами" по селу Новолюбівка Луганської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Вчора близько 20 ракет РСЗВ "Град" одночасно прилетіло по Новолюбівці. В селі є руйнування», – розповів очільник ОВА.

Він додав, що ворог руйнує логістику, ускладнюючи доступ мирних жителів до води та продуктів харчування.

Крім того, окупанти продовжують відправляти дітей з Луганщини на територію РФ нібито на оздоровлення чи лікування.

"У нас немає інформації про повернення навіть першої групи хлопців і дівчат, яку загарбники цьогоріч вивозили", – сказав Лисогор.

На Луганщині триває російська паспортизація. Через наближення виборів російські документи екстрено роздають ув’язненим.

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Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Луганської області російські загарбники планують побудувати 25 в’язниць.

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