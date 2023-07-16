Збройні сили знищили за добу ще 500 окупантів та 5 ворожих танків, – Генштаб

ЗСУ наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

За суботу 15 липня армія ворога втратила близько 500 військових, 5 танків та багато іншої військової техніки. З початку повномасштабного вторгнення Збройні сили знищили близько 237 680 окупантів.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.07.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 237 680 (+500) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4 107 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 8 026 (+7) од,

артилерійських систем – 4 481 (+18) од,

РСЗВ – 681 (+1) од,

засоби ППО ‒ 425 (+0) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 310 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 820 (+13),

крилаті ракети ‒ 1 273 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7 044 (+8) од,

спеціальна техніка ‒ 666 (+2).

Нагадаємо, противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. Водночас Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.