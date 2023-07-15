Українські суди винесли вироки понад 50 російським військовим за воєнні злочини, - Костін

Наразі в Україні зареєстровано 98 100 злочинів агресії та воєнних злочинів, з них понад 95 тисяч – за порушення законів та звичаїв війни.

Розслідування воєнних злочинів російських окупантів становить найбільший виклик через їх велику кількість.

Про це розповів в ефірі телемарафону генеральний прокурор Андрій Костін, передає "Радіо Свобода".

За даними Костіна, понад 50 російських військовослужбовців отримали вироки в українських судах. Це стало можливим завдяки міжнародній підтримці, яку отримує Україна.

"Хтось може сказати, що це небагато. Коли я спілкуюся з міжнародними партнерами, вони дивуються цьому і кажуть: «Це небачено, що під час війни ви документуєте всі ці злочини». Своєю чергою, ми відповідаємо: «Так, ми все документуємо з вашою допомогою, але ми ще ці злочини розслідуємо, передаємо справи в суди і отримуємо вироки. Тому що люди не можуть чекати справедливості незрозуміло скільки", - заявив він.

За даними Офісу генпрокурора, наразі в Україні зареєстровано 98 100 злочинів агресії та воєнних злочинів, з них понад 95 тисяч – за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, в ООН станом на 30 червня змогли підтвердити загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей. Також в ООН зазначають, що реальна кількість загиблих і поранених може бути значно вищою.

Також моніторингова місія ООН в Україні заявила, що Росія затримала понад 800 цивільних осіб з початку конфлікту в лютому минулого року, 77 з яких були страчені.

Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.