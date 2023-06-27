Росія стратила 77 цивільних за час повномасштабної війни в Україні, – ООН

При цьому в ООН повідомили про сотні затриманих цивільних російськими окупантами.

Моніторингова місія ООН в Україні заявила, що Росія затримала понад 800 цивільних осіб з початку конфлікту в лютому минулого року, 77 з яких були страчені.

Про це повідомляє Reuters.

“(Офіс ООН з прав людини) виявив моделі поведінки, які призвели до свавільного затримання, а також подальших порушень прав людини, включаючи катування, жорстоке поводження та насильницькі зникнення”, – йдеться у звіті.

Зазначається, що затримання російськими силовиками відбувалися і в Україні, і в Росії.

Також повідомляється, що порушення прав людини були виявлені з боку обох сторін конфлікту, але у значно більшій мірі зі сторони предтавників РФ.

Нагадаємо, у травня ООН повідомила, що люди похилого віку складають третину жертв війни в Україні. Деякі з них гинули через те, що їм заборонили приносити ліки або виходити з підвалів.