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Росія стратила 77 цивільних за час повномасштабної війни в Україні, – ООН

При цьому в ООН повідомили про сотні затриманих цивільних російськими окупантами.

Росія стратила 77 цивільних за час повномасштабної війни в Україні, – ООН
Фото: Telegram/Zelenskiy

Моніторингова місія ООН в Україні заявила, що Росія затримала понад 800 цивільних осіб з початку конфлікту в лютому минулого року, 77 з яких були страчені.

Про це повідомляє Reuters. 

“(Офіс ООН з прав людини) виявив моделі поведінки, які призвели до свавільного затримання, а також подальших порушень прав людини, включаючи катування, жорстоке поводження та насильницькі зникнення”, – йдеться у звіті. 

Зазначається, що затримання російськими силовиками відбувалися і в Україні, і в Росії. 

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Також повідомляється, що порушення прав людини були виявлені з боку обох сторін конфлікту, але у значно більшій мірі зі сторони предтавників РФ. 

Нагадаємо, у травня ООН повідомила, що люди похилого віку складають третину жертв війни в Україні. Деякі з них гинули через те, що їм заборонили приносити ліки або виходити з підвалів.

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