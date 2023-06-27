Дніпропетровська ОВА підготувала план евакуації на випадок вибуху на ЗАЕС

В області проведуть навчання - всі служби будуть відпрацьовувати різні можливі сценарії.

Влада Дніпропетровської області створила спеціальний штаб і розробила план евакуації людей на випадок вчинення росіянами теракту на Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Сергій Лисак.

Він запевнив, що наразі причин для паніки немає.

"Ставимося серйозно до можливого теракту на Запорізькій АЕС. Втім приводів для паніки немає. На Дніпропетровщині створений відповідний штаб. Розроблений план евакуації людей", - сказав Лисак.

Голова ОВА також повідомив, що в області проводитимуться навчання на випадок надзвичайної ситуації. Всі служби будуть відпрацьовувати різні можливі сценарії.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський у екстреному зверненні повідомив, що розвідка отримала дані про розгляд Росією сценарію терористичного акту на ЗАЕС – терористичного акту з викидом радіації. Росіяни для цього вже все підготували.

20 червня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що росіяни додатково замінували ЗАЕС. Зокрема, охолоджувач. За даними української розвідки, біля чотирьох із шести енергоблоків ЗАЕС російські війська розмістили техніку з вибухівкою.

Найбільша атомна станція Європи – ЗАЕС – була захоплена окупантами на початку повномасштабного вторгнення. Відтоді росіяни постійно ризикують влаштувати атомну катастрофу, оскільки розмістили на станції свої боєприпаси та зброю. Станція багато разів екстрено вмикалася від електропостачання, але українські фахівці, які продовжують підтримувати її життєдіяльність, приводили ЗАЕС до ладу.