Росіяни обстріляли з важкої артилерії Марганецьку громаду на Дніпропетровщині

Марганецька громада Нікопольського району Дніпропетровської області зазнала ворожого обстрілу з важкої артилерії.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ще одна ніч під обстрілами. Агресор вгатив по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Застосував важку артилерію. Люди вціліли. Це головне", - написав він у Telegram.

Рятувальники продовжують з'ясовувати наслідки атаки.

Нагадаємо, вночі 25 червня ворог чотири рази вдарив по громадах Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів Нікополя поранення отримав чоловік, його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

26 червня росіяни тричі били по Нікопольському району.