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На частину території Херсону заборонено вʼїзд через роботи з розмінування, - Мрочко

Також змінена комендантська година у мікрорайоні “Корабел”.

На частину території Херсону заборонено вʼїзд через роботи з розмінування, - Мрочко
Фото: Фейсбук Романа Мрочка

Відзавтра, 27 червня, комендантська година на території мкр. “Корабел” у Херсоні триватиме з 21:00 до 05:00 години.

Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

“В мкр. “Корабел”, починаючи з площі Гідропарк по вул. Марії Фортус (ліва сторона від площі) – вниз до річки Дніпро (з урахуванням території Гідропарку), заборонено вʼїзд та перебування”, - зазначив Мрочко.

Він уточнив, що заборона діє у зв’язку з проведенням заходів із розмінування та забезпечення безпекової ситуації. 

Водночас, містяни зможуть потрапити у район "Нафтогавань".

Нагадаємо, станом на неділю річка Дніпро в Херсоні повернулася в межі русла, рівень води становить 0,33 м за балтійською системою.

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