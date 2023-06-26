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Українські прикордонники викрили схему торгівлі дітьми

Українка мала “продати” дитину до Словаччини.

Українські прикордонники викрили схему торгівлі дітьми
Фото: Скріншот з відео

Українські прикордонники разом із поліцією та СБУ затримали чоловіка, що супроводжував жінку, яка мала “продати” свого однорічного сина за кордон.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.

Чоловіка затримали у ППК “Малі Селменці”, жінка мала “продати” дитину до Словаччини.

Правоохоронці встановили, що мешканець Закарпаття шукав жінок у скрутному матеріальному становищі, після чого схиляв їх до продажу дітей. 

“Мати повинна була перетнути кордон і передати дитину спільникам злочину. За це мала отримати 5 тисяч доларів, ще 20 – пішли б організатору”, - повідомили в Держприкордонслужбі.

Зазначається, що за скоєне чоловікові загрожує позбавлення волі від 8 до 15 років.

Нагадаємо, в 2021 році Служба безпеки України викрила міжнародну злочинну схему у Вінницькій області. Зловмисники створили шахрайський бізнес під виглядом надання фіктивних послуг по програмі сурогатного материнства.

Послугами ділків скористалося щонайменше 50 іноземців і громадян України. Сума "заробітку" становила майже мільйон доларів США.

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