Українські прикордонники разом із поліцією та СБУ затримали чоловіка, що супроводжував жінку, яка мала “продати” свого однорічного сина за кордон.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.

Чоловіка затримали у ППК “Малі Селменці”, жінка мала “продати” дитину до Словаччини.

Правоохоронці встановили, що мешканець Закарпаття шукав жінок у скрутному матеріальному становищі, після чого схиляв їх до продажу дітей.

“Мати повинна була перетнути кордон і передати дитину спільникам злочину. За це мала отримати 5 тисяч доларів, ще 20 – пішли б організатору”, - повідомили в Держприкордонслужбі.

Зазначається, що за скоєне чоловікові загрожує позбавлення волі від 8 до 15 років.

Нагадаємо, в 2021 році Служба безпеки України викрила міжнародну злочинну схему у Вінницькій області. Зловмисники створили шахрайський бізнес під виглядом надання фіктивних послуг по програмі сурогатного материнства.

Послугами ділків скористалося щонайменше 50 іноземців і громадян України. Сума "заробітку" становила майже мільйон доларів США.