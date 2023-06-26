У тимчасово окупованому Маріуполі місцеву річку Кальчик загарбники перетворили на сміттєзвалище.
Про це у Телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
«На фото можна побачити, що загарбники зробили з місцевою річкою. Біля неї влаштували сміттєзвалища. Річка та ґрунт забруднюються. У результаті може початися мор риби. Зокрема, вже є неодноразові випадки винесення на узбережжя Азовського моря тіл мертвих дельфінів та риби», - написав Андрющенко.
Раніше радник мера Маріуполя повідомляв, що окупанти розпочали будівництво перекриття через річку Кальчик. Забудова відбувається варварськими методами із застосуванням шлаку, який потрапляє до води.
Раніше повідолляось, що у Маріуполі росіяни залишають снаряди біля будинків та у парка.