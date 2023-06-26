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У Маріуполі росіяни перетворюють на смітник ріку Кальчик

Є неодноразові випадки винесення на узбережжя Азова тіл мертвих дельфінів та риби.

У Маріуполі росіяни перетворюють на смітник ріку Кальчик
Фото: Петро Андрющенко

У тимчасово окупованому Маріуполі місцеву річку Кальчик загарбники перетворили на сміттєзвалище.

Про це у Телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«На фото можна побачити, що загарбники зробили з місцевою річкою. Біля неї влаштували сміттєзвалища. Річка та ґрунт забруднюються. У результаті може початися мор риби. Зокрема, вже є неодноразові випадки винесення на узбережжя Азовського моря тіл мертвих дельфінів та риби», - написав Андрющенко.

Раніше радник мера Маріуполя повідомляв, що окупанти розпочали будівництво перекриття через річку Кальчик. Забудова відбувається варварськими методами із застосуванням шлаку, який потрапляє до води.

Раніше повідолляось, що у Маріуполі росіяни залишають снаряди біля будинків та у парка.

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