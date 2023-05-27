У парку "Веселка" снаряд знайшли прямо на газоні.

У Маріуполі росіяни залишають снаряди біля будинків та у парках, повідомили у міській раді.

Місцеві жителі зняли відео зі знайденим у дворі по проспекту Нахімова, 178 гранатометним пострілом.

“Снаряд був зі взведеним підривником”, − зазначили у мерії.

У парку "Веселка" снаряд знайшли прямо на газоні.

“Для російських окупантів безпека людей нічого не варті. Тож вибухонебезпечні предмети досі ніхто планово не прибирає. А маріупольці перебувають у небезпеці”, − додали посадовці.

Нагадаємо, ввечері 26 травня у тимчасово окупованому росіянами Маріуполі пролунав вибух, відомо про влучання в районі Азовсталі.