Хакери зламали сайт резиденції російського патріарха Кирила: “Подвір'я благословляє контрнаступ ЗСУ”

На вебсторінці з'явилася молитва за контрнаступ і підписи − "Ми віримо в ЗСУ", "Перемога за Богом і Україною", "Підтримайте ЗСУ та Україну".

Хакери зламали офіційний сайт патріаршого Подвір'я − резиденції патріарха Кирила в підмосковному Передєлкіно.

Фото: Українська правда

На вебсторінці з’явилися тексти на підтримку контрнаступу ЗСУ та відеоролик, оприлюднений раніше головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, пише Українська правда.

“Подвір'я Патріарха Московського і Всієї Русі Благословляє Контрнаступ ЗСУ”, − йдеться на головній сторінці сайту.

Також хакери розмістили текст молитви за український контрнаступ українською мовою: “Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти Єдиний твориш чудеса. Поглянь у милості й милосерді на смиренність рабів Твоїх і людинолюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб згубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас, заради слави імені Твого, і нехай на нас збудуться слова, сказані Мойсеєм: будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь бореться за нас. Слава Україні!”.

Фото: Українська правда

А також підписи − "Ми віримо в ЗСУ", "Перемога за Богом і Україною", "Підтримайте ЗСУ та Україну" тощо.

Фото: Українська правда

Підтримайте LB.ua криптою!

Нагадаємо, у квітні Чехія ввела санкції проти російського патріарха Кирила. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавскі зокрема зазначив, що "не можна зловживати вірою для виправдання звірств, вчинених російськими солдатами в Україні". Великобританія внесла патріарха російської Православної церкви патріарха Кирила до санкційного списку торік у червні.