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Генштаб скоригував втрати ворога у бронетехніці та зброї на основі уточнених розвідувальних даних

Розвідка показала значно більшу кількість втрат ворога у бронетехніці та зброї. Лише у кількості втрачених ворогом танків є невеликий “мінус”.

Генштаб скоригував втрати ворога у бронетехніці та зброї на основі уточнених розвідувальних даних
Ілюстративне фото
Фото: Скріншот з відео

Генштаб скоригував втрати ворога у бронетехніці та зброї на основі уточнених розвідувальних даних.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ. 

“УВАГА! У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника. Публікуємо скориговані цифри з урахуванням всіх наявних на цей час уточнень за попередній період з 24 лютого 2022 року. Уточнення - це завжди десь "мінус", а десь - "плюс". Просимо це зрозуміти”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що завтра до цих вже скоригованих цифр будуть додані втрати ворога за попередню добу. 

Згідно з оновленими даними, ворог втратив +7 ББМ, +8/2 артилерійських систем/РСЗВ, +3/2 літаки/гелікоптери, +49 БПЛА, +31 крилату ракету.

При цьому зменшилась кількість втарчених ворогом танків (-5).

Нагадаємо, протягом цієї доби Сили оборони відбили 13 ворожих атак. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повного захоплення Луганської та Донецької областей.

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