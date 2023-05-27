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Апеляційний суд 1 червня розгляне зміну запобіжного заходу підозрюваній у скоєнні ДТП депутатці Київради Ар’євій

Прокурор просить змінити запобіжний захід із нічного домашнього арешту на тримання під вартою.

Апеляційний суд 1 червня розгляне зміну запобіжного заходу підозрюваній у скоєнні ДТП депутатці Київради Ар’євій
Фото: Фейсбук Ярини Ар’євої

Апеляційний суд 1 червня розгляне зміну запобіжного заходу підозрюваній у скоєнні ДТП депутатці Київради Ярині Ар’євій. 

Про це повідомляє Київська міська прокуратура. 

“Київський апеляційний суд призначив на 1 червня 2023 року розгляд апеляційної скарги столичної прокуратури на запобіжний захід підозрюваній у скоєнні ДТП депутатці Київради”, – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що в апеляційній скарзі прокурор просить скасувати рішення суду першої інстанції та ухвалити нове, застосувавши до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

Нагадаємо, цього тижня у підозрюваної в ДТП депутатки Київради Ярини Ар'євої суд вилучив посвідчення водія.

До цього Київська прокуратура покроково відтворила картину дорожньо-транспортної пригоди за участю Ар'євої.

23 травня 2023 року правоохоронці повідомили Ар'євій про підозру у скоєнні ДТП із тяжкими наслідками в стані наркотичного сп'яніння. Того ж дня суд обрав їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у період часу з 8 години вечора до 6 ранку строком на 2 місяці. Прокуратура буде його оскаржувати.

Ярина Ар'єва – донька народного депутата від ЄС Володимира Ар’єва. Вона стала депутаткою Київради у 2020 в віці 19 років. З 2017 року вона була студенткою.

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