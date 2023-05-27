Апеляційний суд 1 червня розгляне зміну запобіжного заходу підозрюваній у скоєнні ДТП депутатці Київради Ар’євій

Апеляційний суд 1 червня розгляне зміну запобіжного заходу підозрюваній у скоєнні ДТП депутатці Київради Ярині Ар’євій.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

“Київський апеляційний суд призначив на 1 червня 2023 року розгляд апеляційної скарги столичної прокуратури на запобіжний захід підозрюваній у скоєнні ДТП депутатці Київради”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в апеляційній скарзі прокурор просить скасувати рішення суду першої інстанції та ухвалити нове, застосувавши до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, цього тижня у підозрюваної в ДТП депутатки Київради Ярини Ар'євої суд вилучив посвідчення водія.

До цього Київська прокуратура покроково відтворила картину дорожньо-транспортної пригоди за участю Ар'євої.

23 травня 2023 року правоохоронці повідомили Ар'євій про підозру у скоєнні ДТП із тяжкими наслідками в стані наркотичного сп'яніння. Того ж дня суд обрав їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у період часу з 8 години вечора до 6 ранку строком на 2 місяці. Прокуратура буде його оскаржувати.

Ярина Ар'єва – донька народного депутата від ЄС Володимира Ар’єва. Вона стала депутаткою Київради у 2020 в віці 19 років. З 2017 року вона була студенткою.