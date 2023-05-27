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На Харківщині знайшли дворічну дівчинку, яка зникла 23 травня

Дівчинку знайшли в лісі.

На Харківщині знайшли дворічну дівчинку, яка зникла 23 травня
Фото: МВС

У Харківській області знайшли дворічну дівчинку, яка зникла з подвірʼя в селі Скрипаї.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

Віолетта Мужечук 2020 року народження зникла ввечері 23 травня. Її розшукували понад тисячу людей. Поліцейські, рятувальники, волонтери, місцеві мешканці, шукали дитину в селі, серед чагарників, боліт, обстежили всі навколишні водойми.

Зрештою дівчинку знайшли в лісі. Вона була дуже стомлена, спрагла і голодна. Протиправних дій щодо дитини нихто не вчиняв. Віолетта занадто далеко пішла від дому та загубилася. Зараз дівчинку оглядають лікарі.

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Фото: МВС

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