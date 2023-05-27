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У РФ за день безпілотники влучили у дві станції нафтопереробки

Один дрон врізався в будівлю маслоцеху.

У РФ за день безпілотники влучили у дві станції нафтопереробки
Фото: www.facebook.com/17otbr

У Тверській області РФ два безпілотника атакували нафтопереробну станцію нафтопроводу "Дружба". 

Інцидент стався цієї ночі, пише телеграм-канал "База". 

Стверджується, що інцидент стався поблизу від села Єрохіно на станції, що обслуговує нафтопровід.

"Перший БПЛА залетів о 3:15. Він врізався в будівлю маслоцеху, після чого стався вибух — в результаті було пошкоджено дах і стіну будівлі. Другий БПЛА прилетів через півгодини - він впав на землю і вибухнув", – йдеться в повідомленні.

Стверджується, що виникла пожежа, її зуміли загасити працівники підприємства. В результаті атаки ніхто не постраждав.

Раніше стало відомо, що сьогодні ж вночі два безпілотники атакували станцію перекачування нафти у Псковській області. У тому інциденті теж ніхто не постраждав.

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Нагадаємо, що голова Служби безпеки України Василь Малюк озвучив деякі подробиці підриву Кримського мосту та торішньої атаки на кораблі Росії у Севастополі.

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