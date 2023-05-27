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Україна готова розпочати контрнаступ, - Данілов

Він не став називати конкретні дати.

Україна готова розпочати контрнаступ, - Данілов
Фото: Укрінформ

Україна готова розпочати контрнаступ для звільнення своїх територій від окупаційних військ.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує ВВС.

Данілов не став називати конкретні дати, але зауважив, що в України "не має права на помилку" щодо цього рішення.

За його словами, ЗСУ почнуть наступ, коли командири розрахують, що "ми можемо отримати найкращий результат на цьому етапі війни".

На запитання, чи готові Збройні сили України до наступу, він відповів: "Ми завжди готові. Так само як ми були готові захищати свою країну в будь-який момент. І це не питання часу".

"Це (контрнаступ - ред.) може статися завтра, післязавтра чи через тиждень. Було б дивно, якби я назвав дати початку тих чи інших подій. Так не можна. Перед нашою країною стоїть дуже відповідальне завдання. І ми розуміємо, що не маємо права на помилку", - сказав Данілов.

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Як заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, сили оборони мають необхідний мінімум зброї для початку деокупації захоплених територій. 

Як повідомили британські аналітики, російські військові змінили спосіб ведення бойових дій за 15 місяців війни і становлять серйозну загрозу, у той час як Київ готує контрнаступ.

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