Головне за ніч та ранок. Субота, 27 травня

Завершення розбору завалів лікарні в Дніпрі, 25 бойових зіткнень на сході, ворожі обстріли, втрати окупантів, молитва за визволення України.

Станом на ранок 27 травня пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів триповерхової будівлі медичного закладу у Дніпрі завершили, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що пошукові роботи тривали всю ніч.

Кількість потерпілих зросла до 32 осіб, 13 з них досі перебувають у лікарні. П'ятеро – важкі. Двоє людей загинули.

"Досі невідома доля трьох людей, які могли бути в ураженій будівлі в момент "прильоту". Рятувальники виявили там фрагменти тіл. Працюють експерти-криміналісти", – додав керівник ОВА.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках минулої доби відбулось 25 бойових зіткнень.

Російські окупанти завдали 20 ракетних і 68 авіударів по Україні. По Дніпру загарбники завдали ракетного удару двічі. Спершу використали сім ракет із С-300/С-400, потім вдарили по медичному закладу, використавши "Іскандер". Кількість обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах зросла до 89.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Було знищено п'ять ворожих розвідувальних БпЛА типу “Орлан-10” та 2 - типу “Zala”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, три райони зосередження озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів, два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, засіб протиповітряної оборони та ще дві важливі цілі противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 27 травня - в нашій новині.

Нагадаємо, напередодні російські окупанти скинули бомбу ФАБ-250 на Нью-Йорк у Донецькій області.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати російської армії станом на 27 травня сягнули вже близько 206200 - це на 480 більше, ніж за минулу добу.

Про інші втрати противника – в новині.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поширив відеоролик, присвячений визволенню України від російських загарбників.

Як ідеться в дописі Залужного у соцмережах, цей ролик створили на волонтерських засадах українські компанії та митці.

"На створення відеоролика авторів надихнула молитва українського націоналіста, написана Осипом Мащаком у 1920-х роках, майже 100 років тому. Але текст тут зовсім інший. Це Молитва за визволення України. З такими словами та думками наші героїчні воїни йдуть у наступ, щоб звільнити Україну від російських окупантів і підняти Прапор Перемоги", - зазначає автор допису.

Голова Служби безпеки України Василь Малюк у фільмі "Рік. За кадром" озвучив деякі подробиці підриву Кримського мосту та торішньої атаки на кораблі Росії у Севастополі.

Як зазначили в пресслужбі СБУ, успішна атака морських дронів на кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті в жовтні 2022 року була спланованою спецоперацією спецслужби.

"Відносно ситуації з кримським флотом, а саме атаки водними бойовими дронами, то СБУ була автором того оперативного задуму і реалізовувала його", – сказав Малюк.

Він додав, що СБУ проводила спецоперацію разом із Військово-Морськими Силами України. Також до неї долучилися небайдужі цивільні співгромадяни.

Малюк наголосив, що Кримський міст як логістичний шлях російських військ є законною ціллю для України.

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