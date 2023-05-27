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Росія відводить "вагнерівців" із Бахмута, щоб потім використати для інших операцій на сході України, - британське Міноборони

Днями сили так званої "ДНР", ймовірно, увійшли в місто, щоб розпочати розмінування.

Росія відводить "вагнерівців" із Бахмута, щоб потім використати для інших операцій на сході України, - британське Міноборони
Фото: Новинарня

Сили ПВК "Вагнер", ймовірно, почали відступати зі своїх позицій навколо міста Бахмут. Росія хоче їх використати для інших наступальних операцій на сході України.

Про це повідомляє Міноборони Великобританії.

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25 травня власник ПВК Євгеній Пригожин заявив про початок виведення "вагнерівців" із Бахмута. За його словами, передача позицій Міністерству оборони Росії триватиме до 1 червня. Цю інформацію також підтвердили в українському Міноборони.

"Станом на 24 травня 2023 року сили так званої "Донецької народної республіки" (ДНР), ймовірно, увійшли в місто, щоб розпочати розмінування. Українські сили зайняли 20 квадратних кілометрів на флангах Бахмута станом на 16 травня 2023 року. Ймовірно, ротація сил Вагнера триватиме контрольованими етапами, щоб запобігти обвалу в осередках навколо Бахмута", - зазначили британці.

Міноборони Сполученого Королівства вважає, що попри ворожнечу Пригожина з Міноборони Росії підрозділи Вагнера, ймовірно, використають для подальших наступальних операцій на сході України після відновлення своїх сил.

Нагадаємо, днями заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що на флангах у передмісті Бахмута протягом дня 24 травня спостерігали зниження інтенсивності боїв. 

Згодом Маляр повідомила, що у Бахмуті залишаються "вагнерівці", у передмісті – армійські регулярні підрозділи ворога

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