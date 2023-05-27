Росія відводить "вагнерівців" із Бахмута, щоб потім використати для інших операцій на сході України, - британське Міноборони

Днями сили так званої "ДНР", ймовірно, увійшли в місто, щоб розпочати розмінування.

Сили ПВК "Вагнер", ймовірно, почали відступати зі своїх позицій навколо міста Бахмут. Росія хоче їх використати для інших наступальних операцій на сході України.

Про це повідомляє Міноборони Великобританії.

25 травня власник ПВК Євгеній Пригожин заявив про початок виведення "вагнерівців" із Бахмута. За його словами, передача позицій Міністерству оборони Росії триватиме до 1 червня. Цю інформацію також підтвердили в українському Міноборони.

"Станом на 24 травня 2023 року сили так званої "Донецької народної республіки" (ДНР), ймовірно, увійшли в місто, щоб розпочати розмінування. Українські сили зайняли 20 квадратних кілометрів на флангах Бахмута станом на 16 травня 2023 року. Ймовірно, ротація сил Вагнера триватиме контрольованими етапами, щоб запобігти обвалу в осередках навколо Бахмута", - зазначили британці.

Міноборони Сполученого Королівства вважає, що попри ворожнечу Пригожина з Міноборони Росії підрозділи Вагнера, ймовірно, використають для подальших наступальних операцій на сході України після відновлення своїх сил.

Нагадаємо, днями заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що на флангах у передмісті Бахмута протягом дня 24 травня спостерігали зниження інтенсивності боїв.

Згодом Маляр повідомила, що у Бахмуті залишаються "вагнерівці", у передмісті – армійські регулярні підрозділи ворога