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Підсанкційні російські компанії візьмуть участь у торговельній місії в Саудівській Аравії щодо розширення бізнесу

Серед них - виробник КА-52 "Алігатор", КАМАЗ, Ростех, Росатом.

Підсанкційні російські компанії візьмуть участь у торговельній місії в Саудівській Аравії щодо розширення бізнесу
Фото: надане Мирославом Ільяшевим

Сім підсанкційних російських компаній, серед яких - виробник КА-52 "Алігатор", КАМАЗ, Ростех, Росатом - наступного тижня візьмуть участь у торговельній місії в Саудівській Аравії щодо розширення бізнесу з державою Перської затоки, передає The Guardian.

У заході візьмуть участь компанії, зокрема, виробники зброї та озброєння, які мають прямі зв'язки з російськими військовими, а також державні корпорації, які брали участь у вторгненні в Україну, та агентство, яке контролює українську Запорізьку атомну електростанцію.

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Готовність Саудівської Аравії розвивати ділові зв'язки з російськими компаніями, які перебувають під санкціями західних держав за їхню роль у вторгненні в Україну, ймовірно, викличе додаткову напруженість у її і без того натягнутих стосунках із Вашингтоном.

Заступник міністра промисловості та торгівлі РФ Олексій Груздєв заявив, що ця "бізнес-місія" в Ер-Ріяд спрямована на "зміцнення економічних зв'язків між Росією та Саудівською Аравією, відкриття нових можливостей для бізнесу, обмін ідеями та встановлення довгострокового партнерства".

Серед учасників заходу - компанія "Вертольоти Росії" (виробник Ка-52 "Алігатор"), виробник броньованих автомобілів КАМАЗ, який перевозив ракети "Іскандер" у Білорусі в березні 2022-го.

Видання зазначає, що, мабуть, найбільш значущим учасником зустрічі є Ростех - російська державна корпорація оборонних систем і технологій, яка надала зброю, яку використовують під час вторгнення в Україну. Серед них - важкі вогнеметні комплекси "Сонцепьок", дистанційні мінні установки "Зємлєделіє" та різноманітні системи запуску.

Джерело, знайоме з цілями торговельного заходу в Саудівській Аравії, повідомило виданню, що російські делегати прагнули забезпечити спільні інвестиції для бізнес-проєктів, допомогу у підтримці цін на нафту та газ та отримати іншу дипломатичну підтримку.

Інше джерело повідомило, що міністерство інвестицій Саудівської Аравії вивчає можливість відкриття офісу в Москві, і що нещодавно було проведено аналогічний торговий форум за участю китайських компаній, хоча в цих компаніях не брали участь фірми зі зв'язками з китайськими військовими.

"Що тут відрізняється, і ці недавні ділові події є лише однією з ознак цього, так це серйозна переорієнтація політики Саудівської Аравії на Росію та Китай, а не на США та Західну Європу", - сказало співрозмовник видання.

Нагадаємо, раніше Іран і Саудівська Аравія оголосили про відновлення відносин після посередництва Китаю. Крім цього, ОПЕК+ під керівництвом Саудівської Аравії вирішив знову скоротити видобуток нафти, що грає на руку Росії в енергетичній війні. 

Тим часом Саудівська Аравія оголосила про нейтралітет у російсько-українській війні після візиту Президента Володимира Зеленського до Джидди. 

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