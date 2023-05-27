У Німеччині українські військові почали навчання на танках Abrams

У Німеччині перша група з приблизно 400 українських солдатів почала навчання на танках Abrams, передає NYT із посиланням на Пентагон.

Близько 200 військовослужбовців — приблизно один бронетанковий батальйон — у п'ятницю взялися проходити загальновійськові навчання на полігонах у Графенвері та Хохенфельсі.

У програмі - основні солдатські завдання, такі як влучна стрілянина і медичні навички, а також навчання на рівні взводу і роти і, зрештою, ширші навчання за участю підрозділів розміром з батальйон, що протистоять один одному.

Ще 200 бійців навчають заправляти і обслуговувати Abrams-и.

Чиновники міністерства оборони раніше заявляли, що понад три десятки танків відправлять до Німеччини для використання у програмі навчання українських військ. Курс триватиме від 10 до 12 тижнів. За словами офіційних осіб, вже до осені танки можуть передати на поле бою в Україну.

Згодом представники Пентагону висловили побоювання з приводу відправлення Abrams-ів, зіславшись на побоювання щодо того, як Україна обслуговуватиме передові танки.

Нагадаємо, нещодавно Пентагон повідомив, що до Німеччини прибули американські танки М1 Abrams, на яких буде проводитись навчання українських бійців.

Тим часом Нідерланди хочуть якнайшвидше провести навчання українських пілотів на винищувачах F-16.