"Додаткові контракти підписані сьогодні в Юберлінгені на Боденському озері", - уточнив Макеєв.

Україна отримає від Німеччини більше систем протиповітряної оборони Iris-T.

Про це повідомив у твітері посол України у ФРН Олексій Макеєв.

За його словами, для цього підписали додаткові контракти.

"Додаткові контракти підписані сьогодні в Юберлінгені на Боденському озері. А ці блоки/пускові установки/ракети Iris-T SLM/SLS незабаром в Україні!", - йдеться в дописі Макеєва.

🇩🇪 Iris-T Flugabwehrsystem von #DiehlDefence wird von den Ukrainern „Iriska“ (Irischen) genannt. Es hat schon mehrere Ukrainischen Leben gerettet. Heute in Überlingen am Bodensee weitere Verträge unterzeichnet. Und diese Iris-T SLM/SLS units/launchers/Flugkörper bald in der 🇺🇦! pic.twitter.com/vPYRMQ8vjE — Oleksii MAKEIEV 🇺🇦 (@Makeiev) May 26, 2023

Нагадаємо, днями Німеччина повідомила про передачу Україні чергової партії військової допомоги - уряд ФРН надав, зокрема, радіолокаційну станцію повітряного спостереження TRML-4D.

Крім цього, посол Олексій Макеєв анонсував відправлення понад сотні танків Leopard1 до України.