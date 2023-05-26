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У Німеччині підписали додаткові контракти на постачання в Україну систем ППО Iris-T, - посол

"Додаткові контракти підписані сьогодні в Юберлінгені на Боденському озері", - уточнив Макеєв.

У Німеччині підписали додаткові контракти на постачання в Україну систем ППО Iris-T, - посол
Фото: Генштаб ЗСУ

Україна отримає від Німеччини більше систем протиповітряної оборони Iris-T.

Про це повідомив у твітері посол України у ФРН Олексій Макеєв.

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За його словами, для цього підписали додаткові контракти.

"Додаткові контракти підписані сьогодні в Юберлінгені на Боденському озері. А ці блоки/пускові установки/ракети Iris-T SLM/SLS незабаром в Україні!", - йдеться в дописі Макеєва.

Нагадаємо, днями Німеччина повідомила про передачу Україні чергової партії військової допомоги - уряд ФРН надав, зокрема, радіолокаційну станцію повітряного спостереження TRML-4D

Крім цього, посол Олексій Макеєв анонсував відправлення понад сотні танків Leopard1 до України.

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