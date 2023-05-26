Україна отримає від Німеччини більше систем протиповітряної оборони Iris-T.
Про це повідомив у твітері посол України у ФРН Олексій Макеєв.
За його словами, для цього підписали додаткові контракти.
"Додаткові контракти підписані сьогодні в Юберлінгені на Боденському озері. А ці блоки/пускові установки/ракети Iris-T SLM/SLS незабаром в Україні!", - йдеться в дописі Макеєва.
🇩🇪 Iris-T Flugabwehrsystem von #DiehlDefence wird von den Ukrainern „Iriska“ (Irischen) genannt. Es hat schon mehrere Ukrainischen Leben gerettet. Heute in Überlingen am Bodensee weitere Verträge unterzeichnet. Und diese Iris-T SLM/SLS units/launchers/Flugkörper bald in der 🇺🇦! pic.twitter.com/vPYRMQ8vjE— Oleksii MAKEIEV 🇺🇦 (@Makeiev) May 26, 2023
Нагадаємо, днями Німеччина повідомила про передачу Україні чергової партії військової допомоги - уряд ФРН надав, зокрема, радіолокаційну станцію повітряного спостереження TRML-4D.
Крім цього, посол Олексій Макеєв анонсував відправлення понад сотні танків Leopard1 до України.